Двое мужчин ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин.

В Херсонской области на российской мине подорвался автомобиль с мирными людьми, в результате двое погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации. "Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машина с гражданскими наткнулась на одну из них, и от полученных ранений оба мужчины погибли на месте.

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В ОВА подчеркнули, что минная опасность в области остается чрезвычайно высокой и передвигаться можно только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники.

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Как сообщал УНИАН, 18 января вблизи села Высокое Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался местный житель, который работал в поле. Мужчина получил ранение.

19 января в области на оставленных оккупантами минах подорвались трое мирных жителей, один из них погиб.

21 января в селе Архангельское Херсонской области 26-летний электрик на обочине дороги наткнулся на российскую мину. В результате взрыва ему оторвало правую стопу.

31 января в селе Музыковка мужчина подорвался на вражеской мине, от полученных травм он скончался еще до прибытия медиков.

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