Причина возникновения возгорания выясняется.

В Мерефе на Харьковщине спасатели уже более суток тушат пожар на свалке.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, пожар возник 14 ноября на площадке у пров. Яковлевского, 18. Спасателей вызвали в 9:45.

Когда приехали спасатели, огонь охватил 500 кв. м.

"Горение мусора сопровождалось плотным задымлением значительной территории вокруг и быстрым распространением огня по фронту и вглубь", - говорится в сообщении.

На тушение пожара спасатели подали 3 ручных пожарных ствола. В 21:15 огонь локализовали.

По состоянию на 10:00 15 ноября пожар продолжают тушить. Причина возникновения возгорания выясняется.

Ранее УНИАН писал, что в Днепропетровской области произошел пожар на территории Павлоградского полигона бытовых отходов.

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Автор: Виктория Гордиенко