На Днепропетровщине задержали трех иностранцев за разбойные нападения на пенсионеров

На сегодня установлена их причастность к совершению около десятка разбойных нападений на территории Днепропетровской, Кировоградской и других областей.

За разбойное нападение на семью пенсионеров на Днепропетровщине полицейские задержали трех иностранцев.

Как сообщается на официальном сайте Национальной полиции, в ночь с 26 на 27 июня, отжав пластиковое окно, злоумышленники проникли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем потерпевших.

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В ходе оперативной отработки правоохранители установили и задержали организатора и двух активных членов преступной группировки. Ими оказались 29, 37 и 39-летние граждане другого государства, имеющие вид на постоянное проживание на территории Украины. Они проживали в Кривом Роге.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники на протяжении длительного времени осуществляли свою преступную деятельность. На сегодня установлена их причастность к совершению около десятка разбойных нападений на территории Днепропетровской, Кировоградской и других областей. Их жертвами обычно становились люди преклонного возраста.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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