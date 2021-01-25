В течение года 60-летняя мать и 64-летний отец терпели издевательства и оскорбления от собственного сына, который совершал ссоры и драки, требуя деньги на водку.

В Каменском правоохранители объявили о подозрении мужчине, который совершал домашнее насилие в отношении своих родителей.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области в Facebook.

В течение года 60-летняя мать и 64-летний отец терпели издевательства и оскорбления от собственного сына, который совершал ссоры и драки, требуя деньги на водку.

"37-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях, также в отношении обидчика применялись специальные меры в виде вынесения срочного запрещающего предписания. Это останавливало мужчину на некоторое время, однако затем он снова продолжал оскорблять родителей. В конце концов жизнь пенсионеров в собственном доме стала невыносимой, и после очередных издевательств мать обратилась с заявлением в Южное отделение полиции. По факту домашнего насилия было открыто уголовное производство", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 22 января по согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Автор: УНИАН