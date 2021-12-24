Мальчика он бросил на улице.

Жителя Черниговской области приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство дочери и покушение на сына.

Об этом сообщают в Черниговской областной прокуратуре.

Преступление произошло в октябре 2015 года. В суде доказано, что пьяный мужчина с особой жестокостью убил свою 11-месячную дочь, а затем пытался убить 2-летнего сына.

Ювенальные прокуроры в судах различных инстанций доказывали его вину в течение 6 лет.

Читайте такжеНа Херсонщине в пруду утонули двое детейМужчина осужден за убийство малолетнего ребенка и покушение на убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК) Украины.

Апелляционный суд Черниговской области назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В суде стало известно, что мужчина ударил дочь головой о крыльцо дома, а сына бил руками и ногами. Он бросил мальчика с переломанными конечностями замерзать на улице, пишет Высокий вал.

Ранее сообщалось, что во Львове наркоман едва не убил женщину. Он бросался на нее с ножом и искусал ей руки.

Вас также могут заинтересовать новости: