Суд признал, что женщина действовала в пределах самообороны.

Суд города Познань (Польша) оправдал украинку, убившую своего напавшего на нее сожителя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел прошлым летом. Украинка Яна (фамилии не называют - УНИАН) приехала в Польшу на заработки. Женщина жила в квартире с мужчиной. Между ними возник спор, во время которого мужчина напал на нее.

Женщине пришлось защищаться с ножом в руках. От полученных травм он скончался. Погибший тоже был гражданином Украины

Читайте такжеВ Польше внезапно умер украинец: снимался в "Танцах со звездами" и кино (фото)Польская прокуратура требовала для подсудимой 9 лет лишения свободы, но суд постановил, что украинка действовала в пределах самообороны. Меру пресечения в виде домашнего ареста отменили.

"Обвиняемая оказалась в ситуации, которая угрожала ее здоровью или даже и жизни. Преимущество потерпевшей стороны в силе и массе тела было настолько велико, что суд решил, что здесь речь не может идти о превышении пределов необходимой самообороны. Обвиняемая избрала тот способ самообороны, который был эффективным", - говорится в решении суда.

Как сообщает издание wnp.pl услышав решение суда женщина расплакалась и сказала, что не ожидала такого финала.

Решение суда могут обжаловать в вышестоящей инстанции, если прокуратура подаст апелляцию. Но сейчас украинка свободна и может поехать на родину, где имеет малолетнего ребенка.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Польше на улице чуть не умерла украинка ее чудом спасли. Женщину реанимировали полицейские.

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