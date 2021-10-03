Машину правонарушителей удалось задержать, а сами злоумышленники смогли скрыться.

В Черновицкой области пограничники отдела "Красноильск" задерживали с выстрелами контрабандистов, устроивших ДТП, убегая от них.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера военнослужащие Черновицкого отряда "Красноильск" недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero и лиц, которые выгружали пакеты из него. Заметив правоохранителей, неизвестные побросали часть пакетов с сигаретами и на автомобиле прибегли к бегству", - говорится в сообщении.

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По данным ГНСУ, правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы Ford. При этом был травмирован пограничник, водитель служебного авто.

К преследованию и задержанию нарушителей присоединились военнослужащие Нацгвардии и пограничники оперативно-розыскного подразделения.

Отмечается, что для остановки транспортного средства правоохранители использовали оружие. Машину правонарушителей удалось задержать, однако самим злоумышленникам удалось скрыться.

Внедорожник Mitsubishi иностранной регистрации и 22 пакета сигарет доставили в пограничное подразделение.

По данному факту проинформированы компетентные правоохранительные органы.

Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к указанному событию.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские пограничники задержали трех граждан Турции, которые пытались нелегально пересечь границу с Евросоюзом. Иностранцы прибыли в Украину легально. Путешественники признались, что хотели попасть на территорию Евросоюза без необходимых документов, поэтому планировали пересечь украинскую границу вне пункта пропуска.

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Автор: Тамара Отовская