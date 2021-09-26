Злоумышленники легально попали в Украину и хотели незаконно проникнуть на территорию Евросоюза, сообщили в ГПСУ.

Украинские пограничники задержали трех граждан Турции, которые пытались нелегально пересечь границу с Евросоюзом.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, незаконных мигрантов задержали в субботу, 25 сентября, пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда.

Один из нарядов обнаружил, как в направлении государственной границы движется автомобиль "Volvo". Пограничники остановили для проверки транспортное средство, в котором были трое пассажиров – граждане Турции.

Читайте такжеСоздал в графическом редакторе: на границе задержали украинца с фейковым COVID-сертификатомВыяснилось, что иностранцы прибыли в Украину легально. Путешественники признались, что хотели попасть на территорию Евросоюза без необходимых документов, поэтому планировали пересечь украинскую границу вне пункта пропуска.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение. Меру ответственности иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях) определит суд.

Ранее интересный инцидент произошел на украинской границе в Одесской области – в паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники нашли в машине иностранца старинную книгу и картину. Раритеты не позволили вывезти из нашего государства.

Автор: Инна Андалицкая