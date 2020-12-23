Сегодня в Одессе 23-летний мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые приехали к нему домой для проведения обыска.
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Как сообщили в Приморском отделе полиции, в среду около 07:00 следователи прибыли к частному дому подозреваемого, чтобы провести санкционированный судом обыск.
Отмечается, что следственные действия планировались в рамках производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские представились и назвали цель визита, однако в ответ хозяин домовладения открыл в них стрельбу из оружия травматического действия.
На место происшествия прибыла группа захвата, которая разоружила злоумышленника.
В результате происшествия никто не пострадал.
Сведения по факту сегодняшних событий внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 УПК.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел на ул. 2-й Станционной. Отмечается, что события напоминали «боевик».
«Целый боевик на 2-й Станционной. Полиция прибыла на обыск, по ним началась стрельба, приехала группа захвата…», - рассказали очевидцы.
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