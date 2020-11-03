В Ривненской области возле отделения полиции мужчина пырнул жену ножом в живот и сразу сдался правоохранителям.
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Преступника задержали, сейчас решаются вопросы о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
«Залетает мужчина с ножом в руках. Я отступил на шаг назад, дверь на себя, и уже рука невольно потянулась к оружию, но в этот момент он бросает нож и говорит, что порезал свою жену», – рассказал полицейский, который в тот день нес дежурство в участке.
Он же и оказывал помощь пострадавшей до приезда «скорой».
Отмечается, что задержанный с потерпевшей больше не живут вместе, он позвал ее поговорить и вспомнил о ревностях.
«Он взял кофе, мы попили. Потом обнял меня: «Извини», и взял пырнул меня», – рассказала женщина.
По словам врачей, пострадавшую привезли в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением органов брюшной полости с повреждением печени и сосудов желудка.
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