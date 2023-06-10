В Херсоне разоблачены трое жителей, которые в период оккупации города заняли руководящие "должности" в созданной захватчиками "избирательной комиссии".

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще восьми коллаборантам, среди которых" министр транспорта " временно оккупированного Россией Крыма и гауляйтер Северодонецка. Сотрудники СБУ собрали необходимую доказательную базу.

"Одним из злоумышленников является новоназначенный "министр транспорта Республики Крым", который возглавил псевдоустановление в апреле этого года по протекции предателя Аксенова", - говорится в сообщении СБУ.

Как отметили в Службе, по указаниям из Москвы этот коллаборант обеспечивает логистику переброски российских войск с территории полуострова на Южный фронт. В то же время на Луганщине за добровольное сотрудничество с врагом также будут судить гауляйтера Северодонецка.

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"Установлено, что во времена Януковича фигурант был мэром Брянки и оставался на временно оккупированной территории. С 2014 года он возглавлял оккупационную администрацию Брянки. После полномасштабного вторжения РФ согласился на новое назначение", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ разоблачила бывшего чиновника расформированной милиции, который после увольнения в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке "ЛНР".

"В марте 2022 года он возглавил" отдел полиции" в оккупированном Новоайдаре, где занимается подавлением движения сопротивления и насаждением кремлевского режима", - рассказали в Службе.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по части 1 статьи 111 "Государственная измена" и части 2 статьи 260 "Участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования" Уголовного кодекса Украины.

Еще одной вражеской приспешницей оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области. Во время захвата поселка она добровольно согласилась возглавить "управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения" в составе местной оккупационной администрации России.

"На этой "должности" она формирует смету "бюджетных" расходов для материально-технического обеспечения оккупантов", - говорится в сообщении.

Также в Херсонской области были разоблачены трое жителей областного центра, которые в период оккупации города заняли руководящие "должности" в созданной захватчиками "избирательной комиссии".

Они организовывали проведение фейкового плебисцита по присоединению региона к России. Для этого коллаборанты открыли "избирательные участки" в нескольких местных школах и больницах. Далее они "накручивали" голоса в пользу страны-агрессора.

"Во время освобождения Херсона коллаборанты сбежали на временно захваченную часть региона и сейчас скрываются от правосудия", - рассказали в СБУ.

Так, следователи Службы заочно сообщили всем фигурантам о подозрениях по статье 111-1 "Коллаборационная деятельность" Уголовного кодекса Украины. По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.

Подозрения коллаборантам оккупированного Крыма - последние новости

Ранее СБУ задокументировала преступную деятельность еще семи чиновников-коллаборантов, которые скрываются на временно оккупированной территории Украины. Среди них есть руководительница созданной агрессором "администрации Черноморского района Крыма" Наталья Писарева. На этой "должности", после начала полномасштабного вторжения она координировала вражескую информкампанию по поддержке вооруженной агрессии РФ.

Кроме того, шестерым представителям "казначейства ЛНР" дополнительно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

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