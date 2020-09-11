Патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников.

Патрульные получили вызов о минировании теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве, ее работников эвакуировали.

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Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.

"Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Сейчас проведена эвакуация работников", - говорится в сообщении.

Патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников.

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Автор: Антонина Доломанжи