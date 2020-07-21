Больницы, гипермаркеты и почта: в Харькове сообщили о массовом "минировании"

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

В Харькове полицейские проверяют информацию о массовом минировании объектов инфраструктуры.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках Харькова, гостиницах, почтовых отделениях, зданиях авто- и железнодорожного вокзалов поступило на электронную почту полиции 21 июля около 15:00.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

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