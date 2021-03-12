В Херсонской области в уличном туалете обнаружили тело новорожденного мальчика.
Читайте такжеВ Запорожской области расследуют смерть младенца: что известно (фото, видео)Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.
Отмечается, что медицинская сестра сообщила правоохранителям о 41-летней пациентке с кровотечением, которая была беременна, но ребенка при ней не было.
Следственно-оперативная группа выехала по месту жительства роженицы, где в уличном туалете нашли тело новорожденного мальчика.
Согласно судебно-медицинской экспертизе ребенок родился мертвым.
«Сама роженица сейчас находится в больнице. Известно, что у женщины есть муж и двое детей. По ее словам, она якобы не догадывалась о беременности. Другие обстоятельства происшествия она отказалась объяснять», - говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Вас также могут заинтересовать новости
- Забеременела от сожителя: киевлянка под прикрытием суррогатного материнства продала ребенка паре из Китая
- На Волыни женщина родила за рулем автомобиля (видео)
- Загадочная смерть младенца в Одесской области: полиция расследует возможное убийство
- В Ровенской области умер младенец, на лице у которого заснул кот
- На Кировоградщине на смерть замерз мальчик: в полиции раскрыли подробности инцидента
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram