Роженица уверяет, что не догадывалась о беременности.

В Херсонской области в уличном туалете обнаружили тело новорожденного мальчика.

Читайте такжеВ Запорожской области расследуют смерть младенца: что известно (фото, видео)Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что медицинская сестра сообщила правоохранителям о 41-летней пациентке с кровотечением, которая была беременна, но ребенка при ней не было.

Следственно-оперативная группа выехала по месту жительства роженицы, где в уличном туалете нашли тело новорожденного мальчика.

Согласно судебно-медицинской экспертизе ребенок родился мертвым.

«Сама роженица сейчас находится в больнице. Известно, что у женщины есть муж и двое детей. По ее словам, она якобы не догадывалась о беременности. Другие обстоятельства происшествия она отказалась объяснять», - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Катерина Шварц