В Киеве на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках запретили продавать скоропортящиеся продукты питания. Запрет будет действовать с 4 по 31 июля.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия "Свиточ" и "Киевское наследие", подчиненные Департаменту промышленности и развитию предпринимательства КГГА.
С сегодняшнего дня на столичных рынках запрещена реализация таких продуктов:
- свежее мясо;
- мясопродукты и колбасные изделия;
- живая и свежемороженая рыба;
- морепродукты;
- молоко и молочная продукция;
- кондитерские изделия с кремом.
Также в пресс-службе КГГА отметили, что к реализации на ярмарках будет допускаться только та продукция, которая прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, а на которую есть соответствующие документов относительно ее происхождения.
Запрет на продажу продуктов
В ночь на 6 июня российские военные взорвали Каховскую дамбу. Из-за этого произошло искусственное наводнение. Бурный поток вымыл тысячи тонн почвы, размыл выгребные ямы, склады с химикатами, скотомогильники и тому подобное. Загрязненная вода впоследствии попала в Черное море, состояние воды в нем серьезно ухудшилось.
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов призвала граждан Украины воздержаться от потребления рыбы в областях, пострадавших в результате уничтожения врагом Каховской ГЭС.
По состоянию на 25 июня 2023 года из-за подрыва Каховской ГЭС в Одесской области были зафиксированы первые случаи отравления рыбой.
По состоянию на 2 июля 2023 года на Днепропетровщине действовал тотальный запрет на отлов и продажу рыбы. Она распространяется даже на частные пруды, никак не связанные с реками, куда могли попасть вредные вещества после российского теракта на Каховской ГЭС.