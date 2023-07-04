Запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия "Свиточ" и "Киевское наследие" и будет действовать с 4 по 31 июля.

В Киеве на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках запретили продавать скоропортящиеся продукты питания. Запрет будет действовать с 4 по 31 июля.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия "Свиточ" и "Киевское наследие", подчиненные Департаменту промышленности и развитию предпринимательства КГГА.

С сегодняшнего дня на столичных рынках запрещена реализация таких продуктов:

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свежее мясо;

мясопродукты и колбасные изделия;

живая и свежемороженая рыба;

морепродукты;

молоко и молочная продукция;

кондитерские изделия с кремом.

Также в пресс-службе КГГА отметили, что к реализации на ярмарках будет допускаться только та продукция, которая прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, а на которую есть соответствующие документов относительно ее происхождения.

Запрет на продажу продуктов

В ночь на 6 июня российские военные взорвали Каховскую дамбу. Из-за этого произошло искусственное наводнение. Бурный поток вымыл тысячи тонн почвы, размыл выгребные ямы, склады с химикатами, скотомогильники и тому подобное. Загрязненная вода впоследствии попала в Черное море, состояние воды в нем серьезно ухудшилось.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов призвала граждан Украины воздержаться от потребления рыбы в областях, пострадавших в результате уничтожения врагом Каховской ГЭС.

По состоянию на 25 июня 2023 года из-за подрыва Каховской ГЭС в Одесской области были зафиксированы первые случаи отравления рыбой.

По состоянию на 2 июля 2023 года на Днепропетровщине действовал тотальный запрет на отлов и продажу рыбы. Она распространяется даже на частные пруды, никак не связанные с реками, куда могли попасть вредные вещества после российского теракта на Каховской ГЭС.

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