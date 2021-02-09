Информация о пострадавших уточняется.

В Киеве вечером во вторник произошло очередное ДТП с участием нескольких автомобилей.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"На Щусева, неподалеку от станции метро Сырец произошло масштабное ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В результате ДТП движение в направлении массива Виноградарь было затруднено.

ДТП в Киеве: другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован