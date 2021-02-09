ДТП возле "Сырца" / скриншот видео
В Киеве вечером во вторник произошло очередное ДТП с участием нескольких автомобилей.
Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"На Щусева, неподалеку от станции метро Сырец произошло масштабное ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В результате ДТП движение в направлении массива Виноградарь было затруднено.
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