Отмечается, что мародерство россиян сопровождается многочисленными случаями преступлений против мирного населения Украины: убийств, пыток и изнасилований.

Армия оккупанта фактически легализует мародерство, дав своим военнослужащим, которые напали на Украину, указание перейти на "самообеспечение".

Об этом говорится в сообщении на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Армия оккупанта легализует мародерство. В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продуктами, техникой, патронами и провести ротацию", - констатировали в разведке.

Так, говорится в сообщении, теперь основная задача оккупантов - закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением.

"При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от снабжения и получили указание перейти на "самообеспечение" до последующих распоряжений. То есть, отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки", - отметили в разведке.

Поэтому кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, - не единичные случаи, добавили в ГУР.

"К тому же, они сопровождаются многочисленными случаями тяжелых преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе - несовершеннолетних. Это целенаправленная политика террора государства-оккупанта, поощряемая ее высшим руководством", - отметили в разведке.

Вас также могут заинтересовать новости: