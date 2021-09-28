Девушки крушили технику и посуду, чтобы отснять кадры для подписчиков в TikTok.

Девушки, попавшие в скандал с погромом квартиры под Одессой ради эффектного ролика для TikTok, попытались объяснить свое поведение.

Подростки устроили в соцсети совместную видеоконференцию, отвечая на вопросы критиков в онлайн-режиме.

Так, одна из девушек заявила, что ее мать про скандал знает и поможет решить вопрос, если будет надо.

"Знаете, что сказала моя мама? Моей маме писали, скидывали. Мама сказала: не*** было сдавать квартиру малолетним. По поводу этого можете даже и не писать, мама не даст ни копейки. А если дойдет дело до ментов, то поверьте, мама все решит, мне поможет", – заявила она.

Другая школьница пояснила, что квартиру не ломали, а якобы разбили всего только две картины, а в сети, мол, из этого раздули скандал.

"Мы это сделали по угару. Мы не подумали, протупили. Мы предлагали типа деньги, нам отказали. Там все было роз****, мы по приколу сломали две картины, а из этого раздули такое, что мы типа ватные, б**, н***", – добавила блогерша.

Что предшествовало

В понедельник, 27 сентября, разлетелось видео с участием группы несовершеннолетних девушек, которые крушат мебель в квартире.

Как пояснила владелица квартиры, школьницы арендовали квартиру для празднования дня рождения. Соседи сообщили женщине, что из окон летела техника, картины и посуда.

С места происшествия большинству виновникам удалось скрыться, остальные платить за поврежденное имущество отказались.

По данным СМИ, девушки пошли на погром чужого дома ради видео в TikTok. Подростки, "хозяйничая", матерились и пели гимн Украины.

Автор: Виолетта Орлова