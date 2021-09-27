В Одесской области подростки сняли дом, чтобы отпраздновать день рождения, и начали там портить то, что попадалось им под руки, – ломали мебель, повредили шторы, испортили бильярдный стол. Разгром дома малолетние снимали на видео.
Из окон летели посуда, картины и техника, сообщает odessa_hello со ссылкой на сведения владелицы жилья.
По словам собеседницы, злоумышленники не захотели отвечать за свои действия и отказались за что-либо платить.
"…Около 8 вечера нам позвонили соседи и сказали, что из окон летят картины, техника и посуда. Мы приехали через час. Большая часть начали разбегаться, мы вызвали охрану и пытались нормально договориться с ними…", – сказала владелица.
Читайте такжеВ Киеве малолетний топил в фонтане прокатные велосипеды (видео)Собеседница добавила, что потом приехали сотрудники полиции, и правоохранителям написали заявление.
Инцидент произошел в селе Прилиманское, сообщает ТСН со ссылкой на сведения интернет-пользователей.
По его данным, злоумышленники решили разгромить дом ради видео для приложения TikTok.
Журналисты отметили, что подростки, "хозяйничая" в чужом доме, матерились и пели гимн Украины.
Ранее похожий инцидент произошел в Киеве – в начале июня стало известно, что блогер ttiisshhiinnaa и ее друзья "разнесли" снятый ими гостиничный номер. Потом девушка показывала видео с номера в своем Instagram-сториз.
Позже ttiisshhiinnaa заблокировали в соцсети. Девушка эмоционально отреагировала на "бан" – угрожала самоубийством.