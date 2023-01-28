Спасатели с помощью специального инструмента высвободили руку мальчика.

На Херсонщине спасатели помогли мальчику высвободить руку из дупла дерева.

Как сообщила в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, что на номер Службы спасения города Херсон поступило сообщение о том, что в селе Широкая Балка нуждается в помощи ребенок.

"Как выяснилось, 9-летний мальчик собирал деньги и свои накопления решил спрятать в дупле дерева. Он просунул руку в щель, но обратно ее достать уже не смог. Все попытки были тщетными, рука начала отекать", - рассказали в ГСЧС.

Видео дня

Отмечается, что спасатели с помощью специального инструмента освободили руку мальчика. "К счастью, он не травмировался, но пообещал деньги держать в более безопасном месте", - сообщили в ГСЧС.

Инциденты с детьми: другие случаи

В Национальной детской специализированной больницы Охматдет лечат 6-летнюю девочку из Херсона, потерявшую зрение на один глаз из-за российского обстрела.

В Одессе пенсионерка во время тест-драйва авто сбила людей. Она наехала на мужчину и его 4-летнего сына, оба госпитализированы.

Вас также могут заинтересовать новости: