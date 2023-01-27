Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больница, жилые дома.

В результате обстрела Херсона и области погибли две женщины, по меньшей мере пять человек ранены, нескольких госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 27 января оккупанты совершили очередной обстрел Херсона и населенных пунктов области.

"В результате погибли две женщины, по меньшей мере пятеро мирных жителей получили ранения, нескольких госпитализировали с тяжелыми травмами. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больница, жилые дома", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Для обеспечения надлежащего расследования военных преступлений прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия.

Обстрелы Херсонщины - последние новости

27 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и Херсонского района. Осколками от взрыва российского снаряда в Суворовском районе поврежден автомобиль, в салоне которого находились мужчина и женщина. Женщина погибла на месте, а раненого мужчину забрала бригада скорой помощи.

Также оккупанты обстреляли поселок Камышаны, в результате ранения получили три человека, 25-летняя женщина от полученных ран скончалась.

Война в Украине - актуальные данные

После захвата Соледара российские войска пытаются истощить украинскую оборону и в одном месте прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь более значительных результатов.

ВС РФ наступает на Угледарском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупация Угледара оттеснит украинские силы от Крымского "коридора" и укрепит оборону противника.

По мнению Института изучения войны, ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области.

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