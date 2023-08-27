Омаргалиева растрогала своим выступлением.

Певица Alena Omargalieva спела гимн Украины перед чемпионским боем Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа.

26 августа в польском городе Вроцлав состоялся бой Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором одержал победу украинец Усик, одолев соперника нокаутом в 9 раунде.

Гимн Украины перед поединком исполнила Alena Omargalieva, а презентовал ее выступление легендарный американский ринг-анонсер Майкл Баффер, который прилетел во Вроцлав специально на бой Усика.

Гимн Украины в исполнении Alena Omargalieva вживую услышали более 42 тысяч фанатов бокса на стадионе во Вроцлаве, а миллионы зрителей в более чем 190 странах мира увидели это выступление на телеэкранах.

"Этот вечер действительно знаменателен для меня. Петь гимн Украины сегодня, на международной арене для миллионов телезрителей со всего мира - чрезвычайно волнительно. Открывать бой украинского чемпиона, легендарного боксера Усика - большая ответственность. Эмоции переполняли, и сердце билось бешено. Сегодня мы все, украинские артисты, выходим на сцену, как на ринг - за победой, чтобы нас слышали. Иногда, как в этот вечер, на настоящий ринг, чтобы наша песня звучала по всему миру", - прокомментировала событие певица.

Отметим, Александр Усик - легендарный украинский боксер, действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA super, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.

Усик с начала полномасштабного вторжения активно освещает последствия российской агрессии. Осенью 2022 года боксер стал послом президентской инициативы United 24.

Напомним, ранее Надя Дорофеева трогательно спела гимн Украины и "порвала" сеть.

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