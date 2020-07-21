Луцкий террорист отказался общаться с женой и психологом

Супругу террориста привезти на переговоры из города Дубно, Ровенской области.

Террорист, который захватил в Луцке автобус с пассажирами, отказался разговаривать с женой.

Об этом сообщает местное издание Вісник.

Супругу террориста привезти на переговоры из города Дубно, Ровенской области.

Однако, злоумышленник в грубой форме отказался с ней разговаривать.

Кроме того, на месте присутствует известная в Луцке психолог Елена Зверева. Она попросила террориста разрешить ей занести воду заложникам, но с ней он категорически отказался разговаривать.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко — Краснилівка», который сейчас находится на Театральной площади. По предварительной информации, в заложниках находятся около 20 человек. По словам мужчины, он имеет при себе взрывчатку и оружие.

В области введен оперативный план «Заложник». Центр перекрыт полицией.

Известно, что захватчик выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

Злоумышленником, который захватил заложников, оказался 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

По словам прибывшего в Луцк министра внутренних дел Арсена Авакова, правоохранители установили контакт с этим человеком, с ним ведутся переговоры. Он добавил, что пассажиры захваченного автобуса находятся в «нормальном состоянии».

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников), СБУ – по ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт).

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