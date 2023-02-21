Вероятно, предатель в рясе находился под действием наркотических веществ.

Во временно оккупированном Мелитополе предателя в рясе застукали за странным поведением. Вероятно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает местное издание "РИА Мелитополь", странное поведение священника, который пошел на сотрудничество с врагом, зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что поп в неестественной позе несколько минут смотрит в небо, опустив руки.

"Во временно оккупированном Мелитополе предатели в рясах ловят обеденный "приход". Так сказать, общаются с Господом через космос", - иронично прокомментировало издание, намекнув, что герой видео находится под наркотиками.

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Ситуация в Мелитополе

По данным мэра Мелитополя Федорова, 17 февраля из-за временно оккупированного Мелитополя на Запорожское направление привезли 43 автобуса с "вагнеровцами".

Кроме того, оккупанты готовятся к обороне Мелитопольского района - строят несколько линий обороны, подземные города и бункеры.

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