Кроме того, в городе обострилась принудительная паспортизация.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне разрешили украинскую связь, чтобы благодаря прослушиванию вычислять проукраинских граждан.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире информационного телемарафона. "Россияне пытаются найти наших проукраинских жителей, и они делают это самым коварным путем... Две недели назад была полностью заблокирована связь домашнего интернета на территории временной оккупации. Сейчас они уже дают общаться по украинской связи, но до этого завезли радиолокационную станцию, с помощью которой они вычисляют, кто и о чем общается", - сказал он.

Федоров добавил, что украинские власти предупреждают жителей о такой опасности, потому что проукраинских граждан сразу забирают в плен.

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Также Федоров сообщил, что на временно оккупированном Приазовье растет рашистская пропаганда. Ко дню защитника отечества 23 февраля оккупанты заставляют школьников писать письма советскому солдату и приносить вместе с гуманитарной помощью в виде носков и нижнего белья.

Также мэр Мелитополя сообщил, что обострилась принудительная паспортизация.

"Они открыли дополнительные четыре центра паспортизации, в которые свозят наших людей автобусами и принудительно забирают украинские паспорта", - пояснил он.

Ситуация в Мелитополе

По данным мэра Мелитополя Федорова, 17 февраля через временно оккупированный Мелитополь на Запорожское направление привезли 43 автобуса с "вагнеровцами".

Кроме того, оккупанты готовятся к обороне Мелитопольского района - строят несколько линий обороны, подземные города и бункеры.

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