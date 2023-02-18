Подземные города будут использовать не для защиты гражданского населения, а для российских военных.

Оккупанты готовятся к обороне Мелитопольского района - строят несколько линий обороны, подземные города и бункеры, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Они готовятся к обороне как Мелитополя, так и оккупированной Мелитопольщины. Строятся огромные оборонительные сооружения. Уже построили несколько линий обороны от Васильевки до Мелитополя, от Бердянска до Мелитополя. Даже со стороны Херсона начали строить целые подземные города", - сказал он.

Федоров уточнил, что в поселке Новониколаевка оккупанты строят подземный город: они зарывают в землю морские контейнеры и пытаются там построить бункеры.

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По словам Федорова, также оккупанты провели инвентаризацию всех бомбоубежищ в Мелитополе, коммунальщикам поручили делать там ремонты. Они будут использоваться не для защиты гражданского населения, а для российских военных.

Он отметил, что оккупанты также накапливают силы и военных. На Запорожское направление завозятся не только автобусы с "вагнеровцами", а и "кадыровцы".

Война говости - ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, по данным мэра Мелитополя Федорова, 17 февраля через временно оккупированный Мелитополь на Запорожское направление привезли 43 автобуса с "вагнеровцами".

Также Федоров сообщал, что российские оккупанты строят оборонительные сооружения на временно захваченной части Запорожской области. Речь идет, в частности, о так называемых "зубах дракона".

Между тем в местах скоплений захватчиков в Мелитополе постоянно что-то взрывается.

По словам бывшего командующего армии США в Европе генерала Бена Ходжеса, для освобождения временно оккупированного Мелитополя Запорожской области первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

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