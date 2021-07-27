Первыми тревогу забили родители Ангелины Омельченко — они внезапно потеряли с дочерью связь.

Сотрудники уголовного розыска Нацполиции Полтавской области обнаружили и задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей 24-летней жены.

Об этом сообщили на Telegram-канале управления.

Пообщавшись с родственниками Алексея Белоусова, правоохранители составили его психологический портрет, благодаря которому нашли подозреваемого на чердаке заброшенной школы.

На данный момент ему уже сообщили о подозрении в совершении изнасилования и убийства, сопряженного с изнасилованием, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина сознался в содеянном и сейчас сотрудничает со следствием.

Также стали известны жуткие обстоятельства убийства 24-летней матери двоих детей Ангелины Омельченко.

Первыми тревогу забили ее родители — они внезапно потеряли с дочерью связь, когда она возвращалась домой.

Тело Ангелины обнаружили 25 июля в яблоневом саду на окраине села Беленченковка в Гадячском районе — она лежала полуобнаженной и с кляпом во рту.

Молодую мать изнасиловали и задушили, не оставив ни единого шанса на выживание.

Напомним, что в начале мая Полтавскую область потрясла смерть 16-летней Марии Бондаренко, тело которой обнаружили возле дороги в селе Бреусовка со множественными повреждениями на теле.

Автор: Станислав Кожемякин