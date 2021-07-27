Сотрудники уголовного розыска Нацполиции Полтавской области обнаружили и задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей 24-летней жены.
Об этом сообщили на Telegram-канале управления.
Пообщавшись с родственниками Алексея Белоусова, правоохранители составили его психологический портрет, благодаря которому нашли подозреваемого на чердаке заброшенной школы.
На данный момент ему уже сообщили о подозрении в совершении изнасилования и убийства, сопряженного с изнасилованием, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчина сознался в содеянном и сейчас сотрудничает со следствием.
Также стали известны жуткие обстоятельства убийства 24-летней матери двоих детей Ангелины Омельченко.
Первыми тревогу забили ее родители — они внезапно потеряли с дочерью связь, когда она возвращалась домой.
Тело Ангелины обнаружили 25 июля в яблоневом саду на окраине села Беленченковка в Гадячском районе — она лежала полуобнаженной и с кляпом во рту.
Молодую мать изнасиловали и задушили, не оставив ни единого шанса на выживание.
Напомним, что в начале мая Полтавскую область потрясла смерть 16-летней Марии Бондаренко, тело которой обнаружили возле дороги в селе Бреусовка со множественными повреждениями на теле.