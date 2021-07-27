У убитой осталось двое детей, знакомые семьи просят о помощи.

На Полтавщине полиция расследует убийство 24-летней Ангелины Омельченко, матери двоих детей. У правоохранителей основания полагать, что женщину изнасиловал и убил ее муж Алексей Белоусов. Сейчас его ищет полиция.

Как сообщается на сайте областной полиции, 25 июля правоохранители получили сообщение, что в яблоневом саду на окраине села Билинченкивка нашли тело молодой девушки с признаками насильственной смерти.

Полиция открыла уголовное дело и начала расследование. Следователи обоснованно подозревают в совершении жителя города Гадяч 1994 года рождения. Граждан, которым известно место, где может скрываться Белоусов, призывают обратиться с этой информацией к правоохранителям.

Местные СМИ тем временем сообщают, что у убитой осталось двое детей. Теперь знакомые и родные семьи, где произошла трагедия, просят неравнодушных людей о материальной помощи.

Как пишет "Гадяч city", Ангелина и раньше обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.

Так, муж избил Ангелину еще в июне, но она не обратилась в полицию. 11 июля девушка обратилась в Гадячскую городскую больницу по поводу очередного избиения. Врачи во время осмотра установили, что девушку еще и изнасиловали. Впрочем, о сексуальном насилии она решила не сообщать. Лишь впоследствии в полиции ее уговорили написать соответствующее заявление.

Читайте такжеНа Волыни мужчина, отсидевший за убийство отца, после освобождения забил до смерти мать (фото)

Начальник ОП №1 Миргородского районного отдела полиции Петр токарь в общении с журналистами отметил, что из-за этого было потеряно время на сбор доказательств. Мужчину уже бы должны были задержать.

Местные говорят, что не замечали, что в семье Ангелины творится что-то плохое. Девушка молчала, ее дети тоже. Однако выяснилось, что мужчина бил Ангелину уже два года. Недавно ситуация ухудшилась, потому что муж уехал на заработки и заподозрил, что жена ему изменяет.

Жители Биленченкивки утверждают, что это невозможно, ведь в маленьком селе все видно, как на ладони. После возвращения мужчины произошла трагедия.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Захаров