Она скончалась на месте происшествия.

В Днепропетровской области автомобиль переехал женщину, которая легла на проезжую часть после ссоры с мужем.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на полицию Каменского.

Инцидент произошел 6 ноября. По предварительным данным, во время прогулки между супругами произошла ссора.

После этого женщина легла на проезжую часть, где ее на большой скорости переехал BMW.

Читайте такжеВ сети показали на видео дерзкое нарушение ПДД таксистом под зданием СБУНа место происшествия прибыли работники Нацполиции и медики бригады скорой медицинской помощи. Они констатировали смерть женщины.

Сейчас подробности происшествия выясняют правоохранители.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Известно, что погибшей было 38 лет.

Ранее сообщалось, что в Черкасской произошла смертельная авария. Погибли три человека, а один из автомобилей превратился в груду металла.

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Автор: Людмила Жерновская