Смертельная авария в Черкасской области случилась в субботу вечером.

В Черкасской области вблизи села Ситники в результате столкновения автомобиля "ВАЗ-2104" и грузовика DAF погибли три человека.

Смертельное ДТП произошло в субботу, 6 ноября, около 18:30 на автодороге Н-01 "Киев – Знаменка", сообщает Отдел коммуникации полиции Черкасской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "ВАЗ-2104" совершил столкновение на встречной полосе с грузовым автомобилем DAF. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черкассах застрелили местного предпринимателя – СМИОтмечается, что в результате аварии погибли 30-летний водитель DAF, житель Обуховского района Киевской области, пассажир и водитель "ВАЗ" (1968 и 1979 годов рождения из Черкасской области).

В полиции также показали фото, на которых запечатлены последствия аварии. На снимках видно, что легковушка превратилась в груду металла.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и просят откликнуться очевидцев, в частности водителей, которые на момент аварии проезжали рядом и в которых есть записи с видеорегистратора.

Ранее сообщалось, что вблизи села Шевченково Николаевской области авто Chevrolet Lacetti столкнулось с "ВАЗ-2101", в салоне которого находилась семья с детьми. В результате аварии погибли 33-летний водитель "ВАЗа" и двое детей, которым было 5 и 3 года.

Авторы: Тамара Отовская, Екатерина Присяжнюк