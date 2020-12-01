Авария произошла в Сумах.

В соцсети набирает популярность видео момента аварии в Сумах, во время которой автомобиль буквально разорвало, когда тот врезался в электроопору.

Читайте такжеНа Закарпатье грузовик раздавил легковушку: четверо погибших (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что после аварии передняя часть ВАЗа выехала на встречную, где ее разбили маршрутки. А вот остальная часть легковушки вместе с водителем остановилась во вспомогательной полосе движения.

«Каково было удивление очевидцев, когда из куска машины вышел невредимый водитель», – говорится в сюжете.

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Автор: УНИАН