В Сумах ВАЗ врезался в электроопору-машину разорвало пополам, но водитель чудом уцелел
В соцсети набирает популярность видео момента аварии в Сумах, во время которой автомобиль буквально разорвало, когда тот врезался в электроопору.
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Отмечается, что после аварии передняя часть ВАЗа выехала на встречную, где ее разбили маршрутки. А вот остальная часть легковушки вместе с водителем остановилась во вспомогательной полосе движения.
«Каково было удивление очевидцев, когда из куска машины вышел невредимый водитель», – говорится в сюжете.
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