За рулем был актер, его доставили в больницу с травмой головы.

ДТП в Киевской области с участием красного "Ламборгини" произошло во время съемок музыкального клипа на глазах полицейских.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

Читайте такжеВ Киевской области во время съемок фильма разбился Ламборгини (фото)

"В полицию Вышгородского района был запрос о содействии в проведении съемок музыкального клипа. Этот автомобиль должен был проезжать на месте съемок. Почему водитель не справился с управлением и совершил ДТП, будем выяснять позже. По предварительным данным, автомобилем управлял актер, который совершил ДТП. Он с травмой головы сейчас в больнице. На месте работают следователи", - сказала Грохольская.

ДТП с Lamborghini: что известно

Сегодня, 24 ноября, утром вблизи села Лютеж Вышгородского района на лесной дороге разбился "Ламборгини".

Автомобиль разогнался по скользкой дороге со скоростью около 200 км/ч. Водитель не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в деревья.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк