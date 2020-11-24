В Киевской области во время съемок фильма разбился автомобиль Ламборгини.
Читайте такжеВ Одессе "скорая" столкнулась с Lexus и перевернулась, пострадали три человекаКак передает корреспондент УНИАН вблизи села Лютеж Вышгородского района на дороге, ведущей через лес к дачному массиву, во время съемок фильма разбился спортивный автомобиль.
Как рассказали корреспонденту УНИАН участники съемочной группы, авто участвовало в съемках. Автомобиль разогнался по скользкой дороге около 200 километров в час, при этом съемка велась с середины авто, однако водитель не справился с управлением, его занесло и он врезался в деревья.
Участники съемок рассказали, что водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. Хотя передняя часть авто отсутствует вследствие удара. На месте работают сотрудники полиции, и находится автомобиль скорой помощи.
Следует отметить, что на данной локации - в лесу у Киевского моря постоянно проходят съемки кинофильмов. Для этого иногда полиция перекрывает часть дороги, когда съемки ведутся непосредственно на проезжей части.
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