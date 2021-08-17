Мужчины употребляли алкоголь и громко ругались, однако проводница рейса "Харьков - Золочев" все это безобразие игнорировала.

В сети показали "трэшовую" электричку от "Укрзализныци", которая ехала из Харькова в Золочев. В вагоне было почти все, что запрещено законом: мужчины курили, пили алкоголь и громко матерились.

Об возмутительном инциденте рассказала пассажирка того же вагона, видео с электрички она разместила в местном сообществе "Брутальный Золочев" на Facebook.

Женщина рассказала, что она ехала в электричке "Харьков - Золочев". Там она увидела полнейший беспорядок. Пассажиры курили прямо в вагоне, некоторые из мужчин употребляли спиртные напитки. При этом они вовсе не стыдились своего поведения. Когда возмущенная женщина начала снимать мужчин на камеру, те начали громко ругаться.

Пассажиры не только позволяли себе курить и пить в электричке, они агрессивно вели себя и угрожали женщине за то, что та снимала инцидент. Мужчины матерились и махали руками, намекая на избиение.

Кроме того, все это видела проводница вагона. Она продавала билеты, не обращая внимание на ругань, дым и неприятный запах алкоголя.

Читайте такжеВ Черкасской области посреди улицы похитили шестилетнего мальчика: родственники указывают на отца"Электричка Харьков-Золочев, в вагоне курить считается норма, на замечание никакой реакции, вернее реакция есть тупо послали... Мало того, что курят и бухают, так ещё и все себе кидают под ноги, на весь вагон маты, там где едят там и ср*т." - написала свидетель инцидента в "трэшовой" электричке.

Комментаторы считают, что "Укрзализныце" нужно как можно скорее выяснить ситуацию. По мнению пользователей сети, проводница могла игнорировать нарушения законов, потому что просто боялась нетрезвых мужчин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Ривненщине прямо во время движения загорелся поезд.

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Автор: Полина Кузенко