Так называемое ноу-хау должно помочь справиться с пассажиропотоком и искоренить "безбилетников".

"Укрзализныця" начала продавать билеты на так называемые "запасные" места в плацкартах. Речь идет о местах №53 и №54 на полках, где обычно лежат постельное белье и одеяла.

Новый лайфхак от "Укрзализныци" сообщает ТСН.

Так, в продажу уже поступили билеты на "запасные" места. "Укрзализныця" ввела такое ноу-хау для решения двух проблем. Во-первых, официальная продажа "запасных" билетов позволит уменьшить нехватку мест в летний период, когда пассажиропоток увеличивается. Благодаря этому в поезде появится 20 дополнительных мест.

Во-вторых, продажа билетов на "запасные" места поможет "Укрзализныце" решить проблему с перевозкой нелегальных пассажиров. Проводники не смогут брать "безбилетников", ведь теперь даже полки для постельного белья будут заняты.

Читайте такжеКиев вошел в ТОП-10 мировых столиц по уровню развития шеринговой экономикиПонравится ли пассажирам лайфхак от "Укрзализныци", пока неизвестно. Дело в том, что на "запасных" местах обычно хранятся одеяла и пледы, вместе с постельным бельем. Однако если эти полки займут пассажиры, проводникам придется искать новое место для хранения вещей.

Ранее УНИАН уже сообщал о том, как "Укрзализныця" "усовершенствовала" купейные вагоны поезда из Львова в Мариуполь. Люди вынуждены ехать 29 часов без кондиционера по жаре.

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Автор: Полина Кузенко