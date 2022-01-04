Уже стало известно, что в очереди за водой у колодца один из жителей города потерял сознание.

Курортный Трускавец остался без воды, а мэр обещает восстановление водоснабжения в городе к завтрашнему утру.

Как сообщает в Facebook председатель Трускавецкой территориальной общины Андрей Кульчинский, "вопрос водоснабжения в Трускавце урегулирован".

Он отмечает, что водоснабжение Трускавца будет восстановлено после ликвидации аварии на магистральном водопроводе Горное-Дрогобыч (в с. Доброгостов). Отмечается, что подача воды начнет осуществляться с вечера 4 января после закачки в резервуары, а значит "по состоянию на утро 5 января весь Трускавец будет с водой".

В сообщении сказано, что договор на водоснабжение между ООО "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобичводоканал" подписан с протоколом разногласий.

"Вопрос удалось урегулировать после личного вмешательства городских голов Дрогобыча и Трускавца Тараса Кучмы и Андрея Кульчинского. Просим у жителей и гостей Трускавца прощения за неудобства, связанные с двухдневным отсутствием водоснабжения. Городские власти сделают все возможное для того, чтобы подобных ситуаций в будущем не возникало", - говорится в сообщении.

Также, как сообщает Трускавецкий водоканал, сегодня, будет проводиться подвоз воды спецтранспортом по следующим улицам города: вул. П. Сагайдачного ( возле виллы "Легенда"), вул. Бориславська, 40 ( р-н маг. Кладовая), ул. В. Ивасюка 7,9, ул. В. Стуса, 14, ул. В. Стуса, 1, ул. И. Мазепы (р - н маг. Перчатка).

Между тем издание "Варта 1" сообщает, что жители Трускавца уже страдают без водоснабжения. Им приходится набирать воду в колодцах и покупать ее в магазинах. В СМИ говорится и о том, что проблемы с водоснабжением вызваны большими долгами.

Читайте такжеНа Закарпатье в подпольной типографии фальсифицировали свидетельства о вакцинации (видео)4 января, стоя в очереди у колодца, один из мужчин потерял сознание. На место инцидента вызвали скорую помощь.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине с 1 января повышаются тарифы на воду. Пересмотр тарифов был обусловлен увеличением расходов на электроэнергию и тепловую энергию, а также расходов на газ.

Вас также могут заинтересовать новости: