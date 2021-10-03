В трускавецком отеле Rixos Prykarpattya поздно вечером в субботу началась анонсированная вечеринка с церемонией награждения нардепов премией "Слугам по заслугам".
Об этом сообщила в Телеграм-канале пресс-секретарь провластной партии Юлия Палийчук.
Она уточнила, что программу начинает глава фракции Давид Арахамия в качестве диджея. По словам Палийчук, "слуг" будут награждать в 16 номинациях.
По данным "Сегодня", вечеринку проигнорировали едва ли не треть депутатов - они уже уехали из Трускавца. СМИ пишет, что речь идет в основном о тех избранниках, которые не поддержали отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Еще несколько видео из отеля перед началом вечеринки опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".
"Трускавец 2.0": детали
О выездном заседании "большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно в сентябре.
Встреча "слуг народа", на которую пригласили и журналистов, проходит в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. 2 октября там выступил президент. Также стало известно, что в Трускавце "слуги" собрали подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.