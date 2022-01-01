В частности, в Киеве тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли на 20%.

В Украине с сегодняшнего дня повышаются тарифы на воду.

22 декабря 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы для 45 предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения.

Пересмотр тарифов был обусловлен увеличением расходов на электроэнергию и тепловую энергию, а также расходов на газ.

Читайте такжеКассовые аппараты для ФЛП, тарифы и новые налоги: что изменится в Украине в январе 2022В частности, в Киеве тарифы выросли на 20% - с 25,38 до 30,384 грн за куб. об.

На централизованное водоснабжение – до 16,164 грн за кубометр с НДС, централизованное водоотведение - до 14,22 грн за кубометр с НДС.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), установила "зеленые" тарифы на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии с 1 января 2022 года.

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