Мужчины несколько месяцев воровали лифтовое оборудование в разных районах столицы под видом курьеров.

Столичные правоохранители задержали трех местных жителей, которые "специализировались" на кражах лифтового оборудования.

Читайте такжеВо Львове мать с младенцем попали в аварию по дороге на операциюСледствие установило, что задержанные причастны по меньшей мере к 30 таким эпизодам, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Чтобы найти злоумышленников, правоохранители обработали десятки видео с камер наблюдения и опросили очевидцев.

Выяснилось, что мужчины занимались кражами несколько месяцев в разных районах столицы под видом курьеров. Они попадали в подъезды домов, с помощью инструментов обрезали лифтовое оборудование и выносили его в сумках с маркировкой одной из служб доставки.

"Правонарушителей задержали после очередной кражи на столичной Оболони. Мужчины передвигались на автомобиле, в багажнике которого были срезанные лифтовые шлейфы, инструменты для демонтажа и открытия дверей, а также рюкзаки службы доставки. Местных жителей 1982, 1980 и 1978 годов рождения задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - рассказал начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

Дело открыто по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража. Правоохранители провели обыски дома у задержанных, в гаражных боксах и автомобилях. Полицейские изъяли две машины, на которых передвигались мужчины, три предположительно похищенных велосипеда, а также срезанное лифтовое оборудование.

"У следствия есть все основания полагать, что злоумышленники причастны еще к ряду краж, доказательством которых занимается следствие. Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, а суд избрал им меру пресечения - круглосуточный домашний арест", - добавил Замула.

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Автор: Катерина Комолова