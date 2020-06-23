Смертельное крушение самолета в Одессе: опубликовано видео с моментом катастрофы

Благодаря видео стало известно точное время падения.

Падение спортивного самолета «Дельфин» 17 июня в Одессе попало на видео.

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Видеоролик с места событий опубликовала «Думская». Благодаря видео стало известно точное время падения — 12:13.

На записи можно заметить, что шасси самолета выпущено, а воздушный винт стоит — то есть двигатель не работал.

Самолет коснулся асфальта под углом примерно 20 градусов, корпус сразу переломился в нескольких частях.

Как сообщал УНИАН, 17 июня, в Одессе недалеко от торгового центра «Метро» потерпел крушение легкомоторный самолет. Погиб экипаж из двух человек: командир умер на месте происшествия, второй пилот - в реанимации.

Разбился самолет «Дельфин», принадлежащий Одесскому авиационному заводу. Во время крушения он проходил сертификационные испытания.

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