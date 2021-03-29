В результате инцидента никто не пострадал.

Возле Запорожья сошел с рельсов пассажирский поезд Интерсити сообщением "Киев – Запорожье".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев – Запорожье. В результате инцидента никто не пострадал", - отметили на предприятии.

Как сообщается, с рельсов сошло 6 из 9 вагонов за 50 километров до конечной станции – Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

Сейчас Укрзализныця решает вопрос о доставке пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос по поиску резервного состава поезда для обратного рейса.

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Автор: Екатерина Лиманская