Правоохранителям удалось обнаружить около 200 ящиков сигарет на общую сумму более 3 млн грн.

В международном аэропорту «Одесса» 18 марта задержали контрабанду сигарет на 3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, в четверг в аэропорту пограничники блокировали попытку ввоза контрабандных сигарет Omega иностранного производства.

Отмечается, что груз прибыл в аэропорт авиарейсом из Дубай (ОАЭ), как «сборный», без надлежащего оформления для перемещения подакцизных товаров.

По результатам проверки информации правоохранителям удалось обнаружить около 200 ящиков сигарет на общую сумму более 3 млн грн.

Операция по блокированию контрабандного перемещения табачных изделий осуществлялась пограничниками совместно с таможней и СБУ.

По сообщению пресс-службы Одесской таможни, в самолете, прибывшем из Объединенных Арабских Эмиратов, было 100 тыс. пачек сигарет.

Сигареты без акцизных марок должен был получить украинский субъект внешнеэкономической деятельности.

Сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

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Автор: Лариса Козовая