Правоохранители призвали участников акции не нарушать общественный порядок.

Правоохранительные органы задержали пятерых участников акции #SaveФОП, которые устроили конфликт с работниками правоохранительных органов.

О задержании участников акции говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

В частности, полицейские Киева призывают участников акции возле Верховной Рады не нарушать публичный порядок. На месте работают сотрудники полиции, разъясняющие участникам требования действующего законодательства.

В то же время, несмотря на это, граждане заблокировали движение транспорта по улице Грушевского, а отдельные участники при попытке освободить проезжую часть устроили потасовку с правоохранителями.

В сообщении напоминается, что сегодня утром полицейские, военнослужащие Нацгвардии и полиция диалога заступили на усиленное несение службы в связи с анонсированной акцией.

Как отметили в полиции, во время мероприятия часть граждан вышла на улицу Грушевского, чем препятствовала движению транспортных средств. На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, а затем полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили потасовку.

"В настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских", – отмечается в сообщении.

В настоящее время акция возле ВРУ продолжается. Полицейские призывают участников придерживаться установленных правил поведения и заявленного мирного формата мероприятия.

Напомним, утром 17 февраля возле Верховной Рады началась очередная акция протеста предпринимателей, организованная движением #SaveФОП. В акции принимают участие несколько сотен человек.

Митингующие прибыли из разных городов и требуют отменить закон об обязательном использовании физическими лицами – предпринимателями регистраторов расчетных операций.

Около часа назад полицейские оттеснили участников акции с улицы Грушевского на площадь Конституции.

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