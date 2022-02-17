В течение часа силовики просили митингующих освободить улицу Грушевского.

В Киеве, возле парламента полицейские начали оттеснять участников акции #SaveФОП с улицы Грушевского на площадь Конституции. Произошли столкновения, в силовиков швыряли яйца.

Как передает корреспондент УНИАН, силовики в течение часа просили митингующих освободить улицу Грушевского.

В свою очередь организаторы заявили, что заранее предупреждали органы власти о проведении акции на площади Конституции и на улице Грушевского.

Полицейские сейчас начали оттеснять митингующих с улицы Грушевского на площадь Конституции. Предприниматели сопротивляются и боятся, что после этого их шествие может быть заблокировано.

Как сообщал УНИАН, утром возле Верховной Рады началась очередная акция протеста предпринимателей, организованная движением #SaveФОП. В акции принимают участие несколько сотен предпринимателей.

Митингующие прибыли из разных городов и требуют отменить закон об обязательном использовании физическими лицами - предпринимателями регистраторов расчетных операций.

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