Правоохранители усиленно охраняют подходы к парламенту и здание Верховной Рады.

Под стенами Верховной Рады проходит очередная акция протеста предпринимателей, организованная движением #SaveФОП.

Как передает корреспондент УНИАН, возле парламента по состоянию на 10:00 собралось около 300 человек, люди продолжают прибывать на площадь Конституции.

Митингующие требуют отменить закон об обязательном использовании физическими лицами – предпринимателями регистраторов расчетных операций.

Участники акции держат флаги движения #SaveФОП с надписями городов, из которых они прибыли на акцию в столицу.

Акция проходит спокойно.

Правоохранители усиленно предохраняют подходы к парламенту и здание ВР.

Позже около 1 тыс. предпринимателей организованной колонной пришли на площадь Конституции. Они пытались пройти по улице Грушевского, но силовики не пропустили колонну.

Параллельно с акцией предпринимателей проходит митинг антивакцинаторов, которые выступают против ограничений для непривитых против коронавируса граждан. В этой акции участвует не более 50 человек.

По словам митингующих, организаторы не согласовывали акции, они просто совпали во времени.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2022 года почти все физические лица-предприниматели должны обязательно использовать кассовые аппараты. Это касается кофеен, ресторанов, интернет-магазинов, туристических агентств и других заведений, зарегистрированных как ФЛП.

25 января представители общественного Движения предпринимателей #SaveФОП объявили бессрочную акцию протеста против закона об обязательности кассовых аппаратов.

26 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в парламент будет внесен законопроект о моратории до конца года на штрафы за неустановку регистратора расчетных операций при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлен.

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