28-летний киевлянин приехал на СТО, чтобы вернуть автомобиль, который он арендовал на месяц.

В Соломенском районе Киева мужчину избили и удерживали в наручниках на станции технического обслуживания автомобилей.

Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на свой источник.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина порезал ножом товарища (фото)

По их данным, инцидент произошел на проспекте Отрадном. 28-летний киевлянин приехал на СТО, чтобы вернуть автомобиль, который он арендовал на месяц. Однако на Skoda Fabia оказались следы повреждения – машина была поцарапана. Из-за этого и разгорелся конфликт.

"Мужчину избили и несколько часов держали в наручниках", – добавил источник.

В остальных обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранители.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН