Врач убежден, что депутата хотели "напугать", но не убить.

Известный украинский врач Евгений Комаровский высказался о смерти народного депутата Антона Полякова, заявив, что его, вероятно, хотели напугать, но не убить.

Об этом доктор сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Говоря о метадоне, который нашли в крови умершего, Комаровский отметил, что его выпускают фармацевтические заводы для лечения наркозависимых. Таблетки имеют ряд побочных эффектов, если употреблять их вместе с другими препаратами. Речь, среди прочего, идет о нарушении функций дыхания и угнетении центральной нервной системы.

"Но, говорить о том, что метадон плюс алкоголь- 100% смерть - не правильно. Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный, не пил бы крепкий алкоголь в прикуску с метадоном - это очевидно. Я абсолютно уверен в том, что те, кто подсыпали ему это - если ему действительно подсыпали, не ставили цель его убить. Напугать, показать его валяющегося в грязи, дискредитировать, вывезти куда-то и там поучить - это я допускаю", - сказал Комаровский.

Смерть нардепа Полякова - что известно

Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Нардепа нашли в авто такси сотрудники полиции, он был без сознания.

Для нардепа вызвали скорую помощь, но медики не смогли его вернуть к жизни.

Правоохранители начали дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".

Вскрытие показало, что Поляков умер из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

По сведениям нардепа Галины Янченко, в результате токсикологического исследования выяснили, что Поляков скончался из-за реакции алкоголя и метадона. Вскоре наличие метадона в крови депутата официально подтвердило МВД.

11 октября Полякова похоронили в Чернигове.

Автор: Юрий Годован