Находясь в рядах захватнического "правительства", она публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на коллаборантку Ани Григорян - "заместительницу" главы оккупационного "комитета молодежной политики Крыма".

Как сообщил пресс-центр СБУ, на эту "должность" ее назначили при личной протекции гауляйтера Аксенова в ноябре 2022 года для массового навязывания кремлевской пропаганды среди подрастающего поколения.

В спецслужбе проинформировали, что находясь в рядах захватнического "правительства", Григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища. Отмечается, что с такими "тезисами" она выступала перед сотней учеников в Форосе на школьном собрании осенью этого года.

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В СБУ заявили, что также фигурантка возглавляет так называемый "центр военно-патриотического воспитания "Авангард", который создан оккупантами на территории полуострова. Там российские инструкторы обучают местных школьников 9-11 классов тактике ведения боя и проводят с детьми огневую подготовку с применением различных образцов стрелкового вооружения.

"Кроме военного "курса" учеников "обрабатывают" идеологически, чтобы сформировать у них враждебное отношение к нашему государству и подготовить к участию в боевых действиях против Сил обороны Украины. Чтобы принудительно привлечь детей в "Авангард", коллаборантка дает прямые указания директорам школ и проводит соответствующую работу с родителями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании собранных доказательств Григорян заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Коллаборанты в Крыму

Как сообщал УНИАН, СБУ задокументировала преступную деятельность предательницы Елены Романовской - "заместительницы" главы оккупационного "правительства Крыма".

Находясь на "должности", она выполняет указание Кремля о принудительном привлечении крымских школьников в российскую милитарную организацию "Юнармия". В рядах этого формирования подрастающему поколению навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине.

Российские инструкторы обучают "юнармейцев" тактике ведения боя, проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку и, в целом, готовят учеников к войне против нашего государства. По имеющимся данным, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.

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