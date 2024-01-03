Сейчас продолжаются комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении 4 "блогеров" к ответственности.

Служба безопасности установила личности 4-х жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о последствиях массированной ракетно-Дроновой атаки РФ на Киев 2 января.

Как информирует СБУ, они осуществили несанкционированную видеосъемку вражеских "прилетов" по городу и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях. Эти видео мгновенно "подхватили" многочисленные пропагандистские паблики страны-агрессора и информресурсы спецслужб РФ, в частности Телеграм-канал Шария, которому инкриминируют государственную измену. Полученную информацию оккупанты и их приспешники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.

Во время неотложных мероприятий по местам фактического проживания "блогеров" обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации и распространения запрещенного контента.

"Сейчас продолжаются комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности", - отмечают в СБУ.

Гражданам напоминают, что публикации таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы.

СБУ продолжает оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Съемка последствий российских атак в Киеве

Установлено, что российские спецслужбы для атаки на Киев шпионили через уличные камеры. В частности, Служба безопасности Украины заблокировала две уличные камеры, шпионившие за Силами обороны в Киеве. Устройства взломали российские спецслужбы. Хакеры меняли угол обзора камер, чтобы корректировать удары по столице и следить за локациями критической инфраструктуры. Одна из веб-камер была расположена на балконе многоэтажки. Другую обнаружили в одном из жилых комплексов столицы. Владельцев уличных камер призывают прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан - сообщать о выявленных стримах с таких гаджетов на официальный чат-бот СБУ.

Ночью и утром 2 января враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней до этого – 29 декабря 2023 года. Защитники неба ликвидировали в общей сложности 72 (из 99 выпущенных) ракеты: 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр". Также уничтожены все 35 дарных БПЛА "Shahed-136/131", запустившего враг.

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