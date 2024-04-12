Он курировал сеть епархий УПЦ (МП) за рубежом. СБУ вручила подозрение предателю.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одному из руководителей Украинской православной церкви (Московского патриархата), который призвал молиться за российских оккупантов в войне против Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ (МП). Клирик оправдывал российскую войну против Украины и разжигал религиозную ненависть.

"После полномасштабного вторжения РФ протоиерей публично призвал к сотрудничеству с рашистами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов", - отметили в Службе.

Также уточняется, что об этом он написал в собственном телеграмм-канале, который неоднократно использовал для распространения прокремлевских нарративов.

"По оперативным данным, священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ (МП) за рубежом. Эти учреждения под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы РФ", - говорится в сообщении.

Таким образом он "пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать нашу страну на международной арене".

Отмечается, что инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против Украины.

Кроме этого, во время проведения обысков по месту жительства мужчины было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, что свидетельствует о возможном наличии у него гражданства государства-агрессора.

Также найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.

На основании собранных доказательств клирику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Николае Данилевиче.

Агенты России часто прячутся за рясами

Ранее СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП. Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что утром обыски проходили у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.

В частности, этот протоиерей известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с бизнесменом и на тот момент пророссийским народным депутатом Вадимом Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос Православной церкви Украины (ПЦУ). Кроме того, Данилевич также отличился поддержкой "русского мира" и оправданием агрессии России.

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